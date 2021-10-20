من جرين سيل.. شاحن لبطارية السيارة والهاتف الذكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

كشفت شركة جرين سيل النقاب عن الجهازPowerBoost الجديد، الذي يعمل كأداة لشحن بطارية السيارة، بالإضافة إلى كونه شاحن وباور بانك في آن واحد.



وأوضحت الشركة البولندية أن الجهاز PowerBoost الجديد يتيح بدء تشغيل السيارات ذات البطاريات الفارغة دون أية مشاكل. ويوفر PowerBoost سعة تبلغ 16000 مللي أمبير وتيار تصل ذروته إلى 2000 أمبير. ويمكن تشغيل السيارة العادية حتى 30 مرة بمساعدة هذا الجهاز.

ويمكن أيضا استخدام أداة المساعدة في بدء تشغيل السيارات المزودة ببطاريات 12 فولت كمصدر طاقة للعديد من الأجهزة والأغراض الأخرى. ويمكن قراءة أهم البارامترات مثل وضع التشغيل أو حالة الشحن أو جهد بطارية الجهاز بسرعة على شاشة OLED المدمجة.

ويشتمل الجهاز على منفذ USB-A بقدرة 18 وات وUSB-C PD بقدرة 60 وات لشحن الأجهزة الجوالة مثل الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب.

ويوفر مصباح LED المدمج مع العديد من أوضاع الإضاءة و 500 لومن من السطوع وظائف إضافية مثل توفير إضاءة إضافية للعمل تحت غطاء حيز المحرك على سبيل المثال.