شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي طرق تنظيف وتخليص الرئتين من البلغم والسموم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

من المهم تنظيف الرئتين حتى تقوما بأداء مهامهما بشكل أفضل، ولهذا نتعرف في التقرير التالي على أهم طرق تنظيف الرئتين من البلغم والسموم.



تعتبر الرئتان من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان والتي تساعد على امتصاص الأكسجين من خلال عملية الشهيق ودفع ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية الزفير.

ولهذا من المهم الحفاظ على الرئتين وحمايتهما من التعرض للمشكلات الصحية، وهذا من خلال تنظيفها.

وفيما يلي فوائد وطرق تنظيف وتخليص الرئتين من البلغم والسموم.

فوائد تنظيف الرئتين:

- يساعد على تخليص الجسم من السموم، كما أنه ينظف البطانة الداخلية للمجاري التنفسية من الأتربة والسموم والمواد الضارة والتي تتسبب في الحساسية.

- التقليل من الانتفاخ والتورم الذي من الممكن أن يصيب البلعوم أو القصبات الهوائية.

- التخلص من المخاط الموجود في المجاري التنفسية، كما يساعد على تحسين التروية الدموية للرئتين.

- تنظيف الرئتين له دور في علاج التهاب الحلق والربو والالتهاب الشعبي المزمن.

- يساعد تنظيف الرئتين على التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة.

طرق تنظيف وتخليص الرئتين من البلغم والسموم:

زيت الخروع:

يعتبر من الزيوت التي تساعد على التقليل من نسبة السموم التي توجد في الرئتين مما يساعد على تحسين التروية الدموية والتقليل من الالتهابات، كما أنه أيضا مفيد للجهاز الهضمي.

عليك بوضع قطعة من القماش في كوب من زيت الخروع الدافئ، ويتم وضعها على الصدر من جانبي الجسم أي المنطقة التي تقع فيها الرئتين.

يتم وضع قطعة من الورق البلاستيك فوق القماش، ومن ثم يتم وضع كيس من الماء الساخن ويتم تركها لمدة ساعتين تقريبا، وبعدها يتم غسل بقايا الزيت من على الجسم ويمكنك تكرار هذا مرتين خلال الأسبوع.

العرقسوس:

من الأعشاب الرائعة التي تساعد على التخلص من السموم والشوائب التي توجد على الرئتين، وهذا يرجع لاحتواء العرقسوس على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات والفطريات، وهذا بدوره يساعد على علاج التهاب الرئتين والحساسية.

يمكنك تناول 3 أكواب من العرقسوس يوميا لمدة أسبوع، وهذا من خلال نقع العرقسوس البودرة في الماء المغلي، ويترك ربع ساعة قبل تناوله ويمكنك تحليته بالقليل من العسل.

الأوريغانو:

يحتوي الأوريغانو على العديد من المركبات التي لها دور في تنظيف الرئتين ومنها مركب كارفاكرول، مما يساعد على فتح المجاري التنفسية وهذا يساعد على التنفس بشكل أفضل، كما يساعد على التخلص من الاحتقان الأنفي.

يمكنك تناول شاي الأوريغانو يوميا من خلال وضعها في الماء المغلي وتركها لفترة من الوقت ويتم تناولها، كما يمكنك إضافتها إلى الأطعمة في النظام الغذائي الخاص بك.

الزنجبيل:

الزنجبيل يحتوي على أفضل المركبات الكيميائية التي تساعد في الحفاظ على أداء الرئتين، حيث يساعد على التخفيف من الملوثات التي توجد في المجاري التنفسية، كما يساعد على تحسين التروية الدموية للرئتين وبالتالي الوقاية من سرطان الرئة.

عليك بغلي شرائح من الزنجبيل في كوب ونصف من الماء، ويترك لمدة 10 دقائق ويضاف إليه القليل من عصير الليمون، ويتم تناوله ثلاث مرات يوميا.

التنفس العميق:

الحصول على التنفس العميق يساعد على زيادة إيصال الأكسجين بالجسم، مما يساعد على تقوية وتنظيف الرئتين والمجاري التنفسية الأخرى.

عليك بالاستلقاء على الظهر ويتم وضع اليدين على المعدة بعد أضلاع القفص الصدري، ويتم التنفس بعمق من الأنف ويتم الزفير ببطء مع العد لرقم 5.

ويتم حبس التنفس مرة أخرى لمدة ثانيتين، وقم بإطلاق الزفير مرة أخرى، ويتم تكرار هذا 10 مرات متتالية ويمكنك تكرار هذا التمرين 3 مرات يوميا للحصول على نتيجة أفضل.