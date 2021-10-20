الملكة إليزابيث تمتثل "على مضض" لنصيحة أطبائها بالراحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

امتثلت الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما) ”على مضض“ لنصيحة أطبائها بالراحة لبضعة أيام، مما اضطرها إلى إلغاء زيارة لإيرلندا الشمالية، وفق ما أفاد قصر باكنغهام الأربعاء.



وأوضح القصر في بيان قصير صدر عنه، أن ”الملكة قبلت على مضض برأي طبي يحضها على الراحة في الأيام القليلة المقبلة“.

وأضاف أنها ”لا تزال في حال معنوية جيدة وتشعر بخيبة أمل؛ لأنها لن تتمكن من زيارة أيرلندا الشمالية، حيث كان من المقرر أن تشارك في سلسلة من الأنشطة يومي الأربعاء والخميس، وأنها تتطلع إلى القيام بهذه الزيارة مستقبلا“.