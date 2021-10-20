وظيفة بـ30 ألف دولار لمحبي السرير والنوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

يحلم الكثير من الأشخاص بقضاء وقت طويل على السرير متصفحين وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعين لبرامجهم المفضلة على التلفاز مقابل الحصول على أجر، إلا أن هذا الحلم أصبح حقيقة.



فقد قدمت شركة "Crafted Beds"، للأسرّة الفاخرة المصممة حسب الطلب، عرضا مغريا براتب يصل لـ24 ألف جنيه أسترليني أي ما يعادل 30 ألف دولار سنويا.

وتسمح الوظيفة للراغبيين بتصفح مواقع التواصل ومشاهدة شبكة "نيتفليكس"، ويتوجب على الموظفين المقبولين اختبار مراتب عالية الجودة على أساس أسبوعي. وسيحدد المقبولون مدى راحة كل مرتبة جديدة لمدة 37.5 ساعة كاملة في الأسبوع.

ووصف برايان ديلون، مدير التسويق بالشركة، بالحماسية لأن هدف الشركة هو إرضاء العملاء وستكون هذه الوظيفة جزءا لايتجزا من فريق الشركة.

هذا وسيتم شحن فرشة السرير إلى منازل الموظفين أي أنهم سيقومون بعملهم من المنزل، مع تقديم تحليل إسبوعي عن حالة هذه الفرشات، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.