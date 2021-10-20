موسكو تحتضن مهرجان "أسبوع الموضة" الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

افتتح في 19 أكتوبر بمتحف موسكو مهرجان أسبوع الموضة الدولي بعنوان "مرسيدس- بنز للأزياء في روسيا".



وقال منظمو المهرجان سيشارك العام الجاري أكثر من 70 مصمما للأزياء من روسيا ودول أخرى.

وافتتح أسبوع الموضة بعرض أزياء الفائزين الـ10 بالدور النهائي لمسابقة "شيفرة الموضة" حيث استلهم غالبية المتسابقين بالتاريخ وذكرياتهم الشخصية. وعلى سبيل المثال فإن مصممة الأزياء، أنجليكا راتشينكوفا أطلقت على مجموعتها تسمية "موسكو لا تثق بالدموع" واتخذت التصميمات الداخلية للعصر السوفيتي وأسلوب الثمانينيات كأساس لإبداعها.

وعكست، أليرة كالبييفا، كذلك في أعمالها روح العصر السوفيتي وملأت مجموعتها برموز سوفيتية مثل معاطف مصنوعة من البطانيات الصوفية وما إلى ذلك.

وواصلت العرض خريجات أكاديمية العلامات التجارية وتصميم الأزياء Metrics اللواتي عرضن مجموعات لـ4 علامات تجارية ساعدهن الخبراء في الأكاديمية على تصميمها.

وشهد اليوم الأول لأسبوع الموضة كذلك عرضا لمصممة الأزياء الروسية، يانا سيرغييفا، المتخصصة في أزياء "ماكرامي" والتي حوّلت هوايتها إلى فن حقيقي. وصارت فساتينها وستراتها المعمولة تماشيا مع نمط "بوخو" والمنتجة تحت علامة Seyana المعروفة لكل عشاق الموضة في موسكو.

ويشارك في المهرجان مصممو ومصممات الأزياء الذين يمثلون بلدانا أخرى، وبينها بريطانيا وبوليفيا ونيجيريا وإسرائيل. لكن أزياءهم لا يمكن مشاهدتها إلا في نظام أونلاين.

يذكر أن أعمال مهرجان الموضة ستستمر لغاية 23 أكتوبر الجاري.