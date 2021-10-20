تفاصيل جديدة عن محاولة تحطيم كباش ميدان التحرير... وزارة السياحة والآثار تتحرك

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر مطلعة في الوزارة أنه تقرر إجراء عملية ترميم شاملة لجميع الكباش الموجودة في ميدان التحرير، إضافة إلى مسلة رمسيس الثاني بوسط الميدان.

وأضافت أنه يتم إجراء عملية ترميم لآثار ميدان التحرير كل 6 أشهر، وكان من المفترض البدء في العملية الجديدة بعد أسبوعين، إلا أنه تقرر إطلاقها بعد محاولة تحطيم أحد التماثيل.

وكشفت أن الضربة التي أطلقها الرجل بالمطرقة للتمثال قبل إلقاء القبض عليه، تسببت في إصابة أسفل أنف التمثال.

في سياق متصل، قالت مصادر أمنية، إن الشخص الذي شوهد وهو يحاول تحطيم أحد الكباش مرددا هتافات دينية، خرج منذ فترة قريبة من السجن، ويتم التحقيق معه حاليا لمعرفة الدوافع وراء إقدامه على محاولة تحطيم الأثر.

وأواخر 2019، نقلت مصر 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى العاصمة القاهرة لوضعها في ميدان التحرير.