البنك المركزي اليمني يوجه تحذيرا للتجار والمواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - وأهاب البنك المركزي اليمني، في بيان له، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، بجميع التجار والمواطنين بعدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين.

كما حذر البنك، التجار والمواطنين، من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة.

وأشار البنك في بيانه، أنه تحذير جاء بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة (14) من القرار الجمهوري للقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م.

وأوضح أن القانون حدد أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي، وعمليات الحوالات المالية فقط.

وأكد أن من يخالف القانون يكون عرضة لمصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة، إذا تم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

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