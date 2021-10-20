محمد بن زايد يناقش مع الأسد تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوكالة أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة".

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كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتواصل الإمارات وسوريا تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما، وكان عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، التقى محمد سالم خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، على هامش الحدث الاستثنائي العالمي، معرض "إكسبو 2020 دبي" بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي.

وفي شهر آذار/مارس من العام الماضي قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "حديثا هاتفيا جرى بين الرئيس الأسد وولي عهد أبو ظبي الجمعة الماضية بحثا خلاله تداعيات تفشي فيروس كورونا، وأكد بن زايد للأسد دعم الإمارات للشعب السوري خلال هذه الظروف الاستثنائية".

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في العاصمة السورية، دمشق في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، بعد أن قطعت علاقاتها مع سوريا في شهر فبراير/شباط 2012.