الارشيف / اخبار الخليج

دمشق تصدر قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نقلته الهيئة العامة للتلفزيون السوري، يهدف القرار إلى تطوير التعاون في المجال الاستثماري وإعادة إعمار سوريا، بالاستفادة بشكل خاص من المزايا والمحفّزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021، بما يفتح المجال واسعاً أمام فرص ومجالات عديدة للتعاون المشترك، ويخلق آليات مرنة للحد من القيود والعوائق التي تحول دون تطوير التعاون الثنائي.

يأتي القرار استكمالا لإجراءات التعاون بعد اللقاء الذي جمع الوزير الخليل مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق أثناء افتتاح الجناح السوري في معرض "إكسبو دبي 2020 ".

وتضمن القرار تسمية غزوان المصري رئيساً للمجلس وأنس معتوق نائباً للرئيس ومن المقرر أن يقوم الجانب الإماراتي بتشكيل المجلس النظير وفق توضيحات الوزارة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا