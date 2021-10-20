الإمارات تعلن استضافتها لكأس العالم للأندية 2021

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا عبر تويتر قال فيه على لسان النعيمي: "إن السمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، ومنها الرياضية شكلت عاملاً حيوياً في منح دولة الإمارات حق استضافة كأس العالم للأندية نسخة 2021".

وأشار النعيمي إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متينة ولديها منشآت رياضية متطورة، كما أنها تتمتع بخدمات طبية متقدمة جدا، هذا إلى جانب التقدم التقني، وشبكة مواصلات حديثة وفنادق فاخرة وبيئة ساحرة، وكذلك وجود جمهور من مختلف الجنسيات شغوف بلعبة كرة القدم ما يسهم في إنجاح المسابقة الدولية.

وأشاد النعيمي بالخبرات التي اكتسبها أبناء وبنات بلاده في مجال تنظيم الأحداث الدولية، كما أشاد بالمتطوعين الذين يعشقون العمل في الأحداث الرياضية الكبيرة، والذين اعتبرهم الشريان الحيوي للإبداع، حيث سجلوا حضوراً لافتاً في البطولات السابقة التي استضافتها الدولة.

وفي وقت سابق، اعتذر الاتحاد اليابانى لكرة القدم، عن استضافة كأس العالم للأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.، وذكر بيان للاتحاد الياباني، أنه "اتفق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الانسحاب من البطولة".

يذكر أن كأس العالم للأندية كان قد أقيم لأول مرة في 2000 ولم تقام البطولة بين 2001 و2004 بسبب انهيار شركة "الفيفا" التسويقية، لكنها عادت لتقام كل سنة منذ 2005.