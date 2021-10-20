شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الملكية المغربية تعلق الرحلات مع 3 دول أوروبية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الخطوط الملكية المغربية، يوم الأربعاء، إن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، بسبب مخاوف متعلقة بجائحة "كوفيد-19" بدءا من 21 أكتوبر الجارى، حسبما ذكرت "سكاى نيوز".
وأعلن المغرب في الآونة الأخيرة أنه سيشترط الحصول على شهادة تفيد بتلقى اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 من أجل دخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.
وحتى الآن، تلقى 21 مليونا من السكان البالغ عددهم 36 مليونا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجا لتلقي جرعة ثالثة.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، إن احتمال ظهور موجة جديدة من وباء "كوفيد-19" يظل قائما، رغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن احتمال ارتفاع الحالات يبقى قائما، نظرا إلى قرارات التخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية من خلال الحظر الليلي ابتداء من الساعة الحادية عشرة بدلا من الساعة التاسعة ليلا والسماح باستئناف مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الانخراط في الحفاظ على التحسن المستمر للوضع الوبائي لكوفيد-19، وذلك من خلال ثلاثة قواعد أساسية تتمثل في الانخراط في عملية التلقيح الوطنية والإسراع في أخذ الجرعات الكفيلة بحماية المواطنين من الحالات الخطيرة والحرجة و احترام التدابير الوقائية والاحترازية.
ويبدأ المغرب، غدًا الخميس، تطبيق اعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد "كوفيدـ19"، كشرط لدخول الأماكن العامة والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة وكذلك التنقل بين الجهات فى البلاد.
وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب - فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن "وزارة الصحة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لقراءة الرمز QR لجواز التلقيح، ووضعته لدى مسؤولي الإدارات العمومية والمحلات التجارية وغيرها، للتأكد من حيازة المواطنين على الجواز".
وأضاف أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد سيكون بإمكانهم دخول الإدارات العمومية والمحلات التجارية بمجرد حصولهم على الجرعة الأولى من اللقاح، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل أخذ الجرعة الثالثة قبل مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الجواز الصحي سيصبح بدون صلاحية إذا مرت ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية.
وكانت الحكومة المغربية، قد قررت ابتداءً من يوم غد الخميس اعتماد نظام "جواز التلقيح"، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية وسيسمح للأشخاص بالتنقل بين الجهات في المغرب عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة وجود "جواز التلقيح" حصريًا والذي سيعتمد كوثيقة للسفر إلى الخارج.
كما تشمل هذه الإجراءات ضرورة حمل الموظفين والمستخدمين "جواز التلقيح" لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
يذكر أن مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى جهات المغرب، شهدت إقبالا متزايدا بعد إقرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح ضد الفيروس التاجى شرطا لدخول الأماكن العامة والتنقل بين كافة الجهات اعتبارا من الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس بلغ 23 مليونا و 306 ألاف و 973 شخصا حتى أمس.
يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.