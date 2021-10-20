شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ضبط مخزن للأسلحة والذخائر والقبض على 7 متورطين بأعمال العنف بعكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى ضبط مخزن للأسلحة والذخائر والأعتدة الحربية ببلدة ببنين بعكار شمالي لبنان والقبض على 7 أشخاص من المتورطين في أعمال العنف الدامية التي شهدتها منطقة وادي الجاموس أمس في اشتباكات مسلحة بين عائلتين إثر خصومة بينهما مما أسفر عن مقتل وإصابة قرابة 14 شخصا.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها اليوم، أن وحدة من الجيش بمؤازرة عناصر من مديرية المخابرات داهمت مجمعا سكنياً في بلدة ببنين ــ عكار وألقت القبض على سبعة أشخاص شاركوا في إشكال وادي الجاموس، كما ضبطت مخزناً من الأسلحة والذخائر وعثرت داخله على 17 بنادقية ورشاشات حربية و9 بنادق قناصة ومسدسين، وقاذف لانشر وبندقتي صيد و16 مذنبة آر بي جي و111 قذائف دخانية و28 رمانة يدوية وحوالى 51 ألف طلقة من عيارات مختلفة بالإضافة إلى أعتدة عسكرية ومستلزماتها.

وأوضح الجيش اللبناني أن القضاء المختص باشر التحقيق مع المقبوض عليهم، وتتم المتابعة لضبط باقي المتورطين.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أكدت أمس أن خلافا وقع بين أفراد عائلتين بمنطقة وادي جاموس بعكار أفضت إلى إشتباكات استخدمت فيه الأسلحة مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في المنطقة.

وأضافت قيادة الجيش أن الخلاف الذي وقع بين عائلتي السيد والطرطوسي جاء على خلفية إشكال قبل يومين بين أفراد من العائلتين لأسباب ثأرية قديمة.

وأوضحت أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدخلت وعملت على ضبط المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.