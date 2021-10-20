شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسمح للأجانب بالحصول على لقاح كورونا دون اشتراط حيازتهم للإقامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية السماح للأجانب المتواجدين على الأراضي الأردنية من مختلف الجنسيات، بالحصول على تطعيم فيروس كورونا المستجد دون اشتراط حيازتهم للإقامات السنوية أو تصاريح العمل.

ويأتي هذا القرار، لغايات تشجيعهم على تلقي التطعيم لتحسين المستوى الطبي، وتقليل حالات الإصابة، وضمان عدم انتقال العدوى.

وكانت قد سجلت الأردن 8 وفيات جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، و1715 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 843204 إصابات وفقا لوزارة الصحة.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بكورونا إلى 10887 حالة .

وأجري 32213 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.32%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10579268 فحصا في المملكة.