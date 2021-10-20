شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية.. العراق الأكثر إصابات والبحرين تسجل حالة وفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل العراق تصدر الدول العربية الأكثر تسجيلا لحالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما سجلت البحرين حالة وفاة وحيدة بعد تسجيل صفر وفيات خلال الأربعة أيام الماضية.

وفى العراق، أعلنت وزارة الصحة اليوم /الأربعاء/ تسجيل 1388 إصابة و26 وفاة، وتماثل 2938 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و40 ألفا و235 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و836 وفاة، بينما وصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و976 ألفا و907 حالات بنسبة 96.9%.

وأعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 351 ألفا و 756 إصابة، وشفاء 1202 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 282 ألفا و 472 حالة، ووفاة 21 حالة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4945.

وفي دولة الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 112 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 738 ألفا و924 حالة، بالإضافة إلي تسجيل حالتي وفاة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2124، وتسجيل 138 حالة شفاء ليبلغ مجموع حالات الشفاء 732 ألفا و733 حالة.

وسجلت البحرين حالة وفاة وحيدة بعد تسجيل صفر وفيات خلال الأربع أيام الماضية، فيما سجلت وزارة الصحة 74 إصابة جديدة، وتعافي 60 حالة ، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و220 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 47 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و65 إصابة، وسجلت 58 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 537 ألفا و95 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف و770 حالة، وذلك بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

يذكرأن، قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية السماح للأجانب المتواجدين على الأراضي الأردنية من مختلف الجنسيات، بالحصول على تطعيم فيروس كورونا المستجد دون اشتراط حيازتهم للإقامات السنوية أو تصاريح العمل.

ويأتي هذا القرار، لغايات تشجيعهم على تلقي التطعيم لتحسين المستوى الطبي، وتقليل حالات الإصابة، وضمان عدم انتقال العدوى.

وكانت قد سجلت الأردن 8 وفيات جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، و1715 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 843204 إصابات وفقا لوزارة الصحة.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بكورونا إلى 10887 حالة .

وأجري 32213 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.32%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10579268 فحصا في المملكة.