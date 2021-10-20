شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: لمست رغبة قيس سعيد فى توفير حياة كريمة للتونسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بلقائه مع الرئيس التونسى قيس سعيد، وذلك خلال زيارته التى يجريها حاليا لتونس، حيث أعرب عن ثقته الكاملة فى المسار الديمقراطى بالبلاد.

وقال أبو الغيط، فى تصريح صحفى فى أعقاب اللقاء، إنه لمس تصميما وإنجازا ورغبة قوية فى استعادة الدولة الوطنية وإعطاء الشعب التونسى فرصة كاملة من أجل حياة كريمة.

واستطرد الأمين العام أن الشعب التونسى يتمتع بالوعى، بالإضافة إلى كونه لديه قدر كبير من التعليم، معربا عن أطيب تمنياته للتونسيين، ولقيادتهم، لتحقيق ما يتطلعون إليه فى المستقبل القريب.