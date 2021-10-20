شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدعو لجنة التحقيق الدولية لمباشرة عملها فورا فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية والمغتربين، لجنة التحقيق المستقلة والمستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إلى مباشرة عملها فورا في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، ومقدراته.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها.

ورحبت الخارجية بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن يوم أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتباره عقبة أمام السلام.

وأشارت إلى أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.