شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية وتلغى إجراءات كورونا للمحصنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء، عودة الحياة الطبيعية بالكويت وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمحصنين باللقاح بداية من 24 أكتوبر.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، يتضمن القرار الموافقة على رص الصفوف في مساجد الكويت وإلغاء التباعد الجسدي بين المصلين وإعادة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدروس الدينية مع الالتزام بالاحترازات الصحية.

وقال الصباح: "نعلن عودة الحياة الطبيعية الحذرة ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة وإلغاء القرارات الاحترازية".

وأوضح الناطق باسم الحكومة، طارق المرزم، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات تتضمن تكليف وزارة الأوقات والشؤون الإسلامية بالسماح بعودة تقارب المصلين، مع مراعاة إجراءات التطعيم وارتداء الكمامة.

وأضاف أنه سيتم السماح بإقامة المؤتمرات والمناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف، على أن يقتصر ذلك على المحصنين والالتزام بارتداء الكمامة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إلى جانب السماح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، والالتزام به في المغلقة، باستثناء المطاعم والمقاهي.

وكلفت الحكومة وزارة الداخلية بمعاودة إصدار فيزا الدخول إلى البلاد للمحصنين المتلقين للقاح، مع تكليف إدارة الطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية.

في حين قال وزير الصحة، باسل الصباح، أنه بالنسبة لمن يريدون دخول الأراضي الكويتية فإن العمل لا يزال ساريًا بإجراءات الحجر الصحي واختبار الـPCR.