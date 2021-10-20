شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يوقع تعديلات قانون الانتخابات ويحيله لرئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى القانون الخاص بتعديل بعد أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، والذى تم مناقشته وإقراره فى جلسة تشريعية لمجلس النواب أمس الثلاثاء، محيلا القانون الجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.

وتتضمن التعديلات تقديم موعد الانتخابات النيابية المقبلة إلى السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلا من مايو، كما أقر القانون إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج مثل الداخل لاختيار جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 128 عضوا، وذلك بدلا من تخصيص 6 مقاعد إضافية للمغتربين يتم الاقتراع عليها في الخارج.

وشملت التعديلات تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، إضافة إلى إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية كسقف ثابت للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة.