الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

جاء العدد الأكبر من الاعتقالات في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم اعتقال 7 فلسطينيين منها وهم الأسيران المحرران عماد علي نصار،ومحمد أسامة بسيسو، وحمدي زيد حماد، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حامد، والشقيقين عمر ويامن عبد الرحمن.

وفي محافظة الخليل جنوبًا، تم اعتقال 3 فلسطينيين، وهم عدنان علي الهيموني من المدينة، وبلال حسين الحروب (25 عاما) من بلدة دير سامت، ونائل يوسف القاضي (28 عاما)، من بيت أمر.

وفي محافظة سلفيت بشمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 فلسطينيين وهم حسام أنيس حرب، وزيد حسام حرب، ومحمد بهجت حرب، وعبد الغني بهجت حرب، وأيمن عدنان حرب، وزهير حسين العينابوسي، ومن الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال، صلاح سليمان بشارات من قرية عاطوف بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، ومن جنين شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب جهاد محمد أبو الرب من قرية جلبون.