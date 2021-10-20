شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: القبض على "آمر كتيبة" فى تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى، اليوم الأربعاء، القبض على "آمر كتيبة" فى تنظيم داعش الإرهابى، ومسؤول عن عدد من العملياتِ الإجرامية. وأشاد الغانمي - وفقًا لبيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - "بجهود أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإرهابية.

وأضاف "ها هم اليوم يوجهون صفعة جديدة لداعش، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على المجرم "كريم عبد الله مالح" والذى كان يعمل بمنصب ما يسمى آمر كتيبة فى عصابات داعش الإرهابية ومسؤول عن عدد من العملياتِ الإجرامية".

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية، ذكرت الثلاثاء، أنه تم اعتقال "إرهابي" وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربى محافظة نينوى.

وأوضحت الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - "أنها قامت بالقبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب فى قرية تمارات التابعة إلى ناحية زمار غربى نينوى.

وأضاف البيان أنه تم مداهمة منزل الإرهابى والقبض عليه وضبط 3 بنادق مختلفة و3 مسدسات صوتية و18 مخزن بندقية .