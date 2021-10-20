شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستقبل وفدا مجريا لمناقشة دعم السلام فى السودان والصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي، بمقر الأمانة العامة، وفداً من جمهورية المجر برئاسة السفير اندراس كوفاكس ومعه الدكتورة اريوسيبت اروك، المتخصصة في شؤون السياسات العامة العربية بجامعة بودابست والدكتور فيكتور مارساي المتخصص في الشؤون السودانية والصومالية بالجامعة نفسها، ومستشارة السفارة المجرية. وقد شارك في الاجتماع السيد زيد الصبان مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان.

وتناول الاجتماع شرحاً لجهود الجامعة العربية في دعم السلام والاستقرار في السودان والصومال على مستوى ما قام به الأمين العام أحمد أبو الغيط في يونيو 2019 من مساعي حميدة لدعم الوفاق الأهلي في السودان، وتوقيع الجامعة العربية لاتفاق المرحلة الانتقالية في أغسطس 2019، وحرصها على رعاية أو المشاركة في مفاوضات سلام بين الفرقاء وآخرها اتفاق أبوجا للسلام في أكتوبر 2020، وصولاً للجهود المختلفة في الصومال ودعم المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة والترتيب لعقد الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية في عموم الصومال في أقرب وقت ممكن.