شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المغرب يبدأ تطبيق جواز التلقيح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المغرب، غدًا الخميس، تطبيق اعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد "كوفيدـ19"، كشرط لدخول الأماكن العامة والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة وكذلك التنقل بين الجهات فى البلاد.

وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب - فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن "وزارة الصحة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لقراءة الرمز QR لجواز التلقيح، ووضعته لدى مسؤولي الإدارات العمومية والمحلات التجارية وغيرها، للتأكد من حيازة المواطنين على الجواز".

وأضاف أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد سيكون بإمكانهم دخول الإدارات العمومية والمحلات التجارية بمجرد حصولهم على الجرعة الأولى من اللقاح، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل أخذ الجرعة الثالثة قبل مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الجواز الصحي سيصبح بدون صلاحية إذا مرت ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

وكانت الحكومة المغربية، قد قررت ابتداءً من يوم غد الخميس اعتماد نظام "جواز التلقيح"، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية وسيسمح للأشخاص بالتنقل بين الجهات في المغرب عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة وجود "جواز التلقيح" حصريًا والذي سيعتمد كوثيقة للسفر إلى الخارج.

كما تشمل هذه الإجراءات ضرورة حمل الموظفين والمستخدمين "جواز التلقيح" لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

يذكر أن مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى جهات المغرب، شهدت إقبالا متزايدا بعد إقرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح ضد الفيروس التاجى شرطا لدخول الأماكن العامة والتنقل بين كافة الجهات اعتبارا من الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس بلغ 23 مليونا و 306 ألاف و 973 شخصا حتى أمس.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.