شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يطلع على إجراءات التدقيق الجنائى فى حسابات البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس اللبناني، ميشال عون، على إجراءات التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، التي ستبدأ غدا الخميس، بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك. جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم الأربعاء، مع جايمس دانيال المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" المكلفة بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي بحضور وزير المالية يوسف الخليل، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.



وكان وزير المالية اللبنانية، الدكتور يوسف الخليل قد وقع في سبتمبر الماضي عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي مع شركة "الفاريز ومارسال" بصفته ممثلا للحكومة اللبنانية بعد أن وافق ديوان المحاسبة على العقد.



وأبلغ الخليل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالتوقيع على العقد، مؤكدا أن الشركة ستقدم التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوع من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.