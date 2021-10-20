"أنكر" تُطلق نظارة شمسية بسماعات مدمجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

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أطلقت شركة أنكر النظارة الشمسية Soundcore Frames الأنيقة المزودة بسماعات مدمجة.



ويمكن أن تحل النظارة الشمسية الجديدة محل سماعات الرأس اللاسلكية.

وأوضحت الشركة الصينية أن كل إطار من النظارة الشمسية يشتمل على اثنين من مكبرات الصوت، مشغل 25 x 8 ملم أمام الأذن ومشغل بقطر 8 ملم خلف الأذن، ويتم الاتصال بين النظارة الشمسية والهاتف الذكي عن طريق تقنية البلوتوث 5.2 مع دعم تقنية SBC وAAC، بينما تعمل السماعة في تردد يتراوح من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 5.5 ساعة، ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق كابل شحن مغناطيسي، كما يمكن استعمال النظارة الشمسية Soundcore Frames لإجراء المكالمات الهاتفية بفضل تجهيزها بميكروفونات مدمجة، وتشتمل على وضع خاص يمنع الأشخاص المتواجدين في النطاق القريب من الاستماع إلى المحادثة الهاتفية.

ويتم إيقاف تشغيل الموسيقى بمجرد خلع النظارة الشمسية، ويتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق الأوامر الصوتية أو عن طريق السطح الحساس للمس في الإطار، كما يمكن تهيئة إيماءات لمسية عن طريق تطبيق الهاتف الذكي المعني.

وأوضحت أنكر أنه يمكن للعملاء الاختيار بين عشرة تصميمات مختلفة للنظارة الشمسية Soundcore Frames الأنيقة، بالإضافة إلى توافر موديلات مزودة بفلتر الضوء الأزرق ونظارات شمسية ملونة أو عدسات بصرية، بحيث يمكن استبدال النظارات التقليدية بنظارة أنكر الجديدة.