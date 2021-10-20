شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلا وجريحا فى تفجير إرهابى استهدف حافلة وسط العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل 13 شخصًا وأصيب 3، جراء تفجير إرهابى بعبوتين ناسفتين أثناء مرور أتوبيس عند جسر الرئيس بوسط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الهندسة السورية فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي.

يذكر أن الجهات السورية المختصة فى القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين فى أرياف دمشق الغربى والقنيطرة الشمالى والجنوبى، بحسب "روسيا اليوم" .

وذكر مصدر فى الجهات المختصة أن "الأسلحة شملت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وقذائف (ار بى جي) ورشاش (بى كى سي) ومناظير حربية وأجهزة تفجير عن بعد وبنادق روسية وكميات كبيرة من الطلقات من عيارات متنوعة".