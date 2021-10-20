شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. صحو بالسعودية والإمارات ورطب بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في دول الخليج، حيث تشير توقعات الأرصاد إلى طقس صحو بالسعودية وإلى التفاصيل..

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلا مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وستكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ولكنه رطب في البداية.