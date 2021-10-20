شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: سياستنا ترتكز على التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتبنى سياسة انفتاح متوازنة ترتكز على التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفساد والعمل المناخي المشترك لحماية البيئة.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فقد جاء ذلك خلال اعتماده أوراق سفراء كل من ألمانيا الاتحادية مارتن يار، والتشيك بيتر شتيبانيك.