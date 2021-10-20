شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تهنئ العراق باعتقال الإرهابى المسئول عن تفجير الكرادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت السفارة الأمريكية لدى بغداد، الثلاثاء، على اعتقال الإرهابى المسئول عن تفجير الكرادة " غزوان الزوبعي".

وقالت السفارة - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - "تُهنئ الولايات المتحدة الحكومة العراقية وقواتها الأمنية على اعتقال المسؤول عن تفجير مجمع الليث فى الكرادة عام 2016، وهو الهجوم الإرهابى الذى أسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، ونقف إجلالا لإحياء ذكرى ضحايا هذا العمل الإرهابى الشنيع".

وأكدت أن الاعتقال الذى حدث يوم أمس ما هو إلا خطوة حاسمة إلى الأمام، فى تقديم المجرمين إلى العدالة، يخطوها العراق فى قتاله المستمر لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابى دون هوادة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، أمس، اعتقال المسؤول عن جريمة تفجير الكرادة فى العاصمة بغداد.