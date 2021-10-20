شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن اعتقال "إرهابى" وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال "إرهابي" وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربى محافظة نينوى.

وأوضحت الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - "أنها قامت بالقبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب فى قرية تمارات التابعة إلى ناحية زمار غربى نينوى.

وأضاف البيان أنه تم مداهمة منزل الإرهابى والقبض عليه وضبط 3 بنادق مختلفة و3 مسدسات صوتية و18 مخزن بندقية .