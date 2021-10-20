شكرا لقرائتكم خبر عن «مليون ريال» غرامة ومصادرة المركبة عقوبة التفحيط للمرة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، تغليظ عقوبة التفحيط وتوقيع غرامة كبيرة على مَن يرتكب مخالفة التفحيط في الطرق العامة. وأوضحت مصادر، أن إدارة المرور قررت معاقبة مَن يمارس التفحيط للمرة الرابعة، بغرامة قدرها مليون ريال، بحسب “الوطن”. وينص نظام المرور على معاقبة المفحط في المرة الأولى بغرامة قدرها 20 ألفاً مع حجز مركبته 15 يوماً، ومعاقبته في المرة الثانية بغرامة 40 ألفاً مع حجز المركبة شهراً، وفي المرة الثالثة يعاقب بالغرامة 60 ألفاً مع مصادرة المركبة.

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