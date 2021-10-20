شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أسعار الأراضي في أحياء جدة خلال الربع الثاني من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تقرير أصدرته الهيئة العامة للعقار مؤخراً، أن أسعار المتر في حيي «الشراع، والنعيم» بمدينة جدة تراجعت بأكثر من النصف في الربع الثاني من العام الحالي 2021 مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2020.

تراجع سعر المتر

ووفقا للتقرير تراجع سعر المتر في حي الشراع من 1772 ريالا إلى 741 ريالا، بنسبة تراجع بلغت 58.2%، فيما تراجعت أسعار المتر لحي النعيم بنسبة 50.2% ليصبح سعر المتر 1478 ريالا، مقارنة بـ2970 ريالا في الربع الثاني من 2020، وفقاً لعكاظ.

تراجع حي البساتين بنسبة 43.4% ليصبح سعر المتر 2144 ريالا، بعد أن كان 3791 ريالا، وانخفضت أسعار كل من أحياء «المنار، الفروسية، الصواري، الروضة» بنسب تراوح بين 15 – 25%.

ويعد حي النزهة الأقل تراجعا، وبلغت نسبة تراجعه 0.4% فقط، ليصبح سعر المتر 2475 ريالا بعد أن كان 2485 ريالا.

الأحياء التي سجلت ارتفاعاً

وسجلت العديد من الأحياء ارتفاعا في أسعار المتر المربع، إذ أظهرت الصفقات المنفذة في الربع الثاني أن سعر المتر المربع لحي الوفاء صعد إلى 816 ريالا، بعد أن كان في وقت سابق 584 ريالا، بارتفاع سعر المتر 39.7%، ثم حي الفلاح الذي صعد بنسبة 35.4% ليصبح سعر المتر 14254 ريالا مقارنة بـ 1052 ريالا في 2020، فيما صعد سعر المتر في حي الشاطئ إلى 4258 ريالا، بنسبة صعود 35.2% مقارنة بسعر سابق عند مستوى 3149 ريال.

وارتفعت كل من أحياء «الرياض، الصالحية، الخمرة» بنسبة تتراوح بين 30 – 35%، فيما ارتفعت كل من أحياء «اللؤلؤ، والأمواج، والحمدانية، والبوادي، وأبحر الجنوبية» بنسب تتراوح بين 25 – 30%.