شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: الدفاعات الجوية تدمر صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه جازان. وأوضح “التحالف” أنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

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