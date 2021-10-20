شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول أجهزة أبل ماك بوك برو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

من نقاط القوى التي نالت إعجاب عشاق أبل بجهاز "ماك بوك برو" الجديد بمختلف إصداراته، بطاريته التي تتمتع بعمر أطول من الإصدارات السابقة.



وأعلنت أبل عن طرح إصدارات جديدة لأجهزة MacBook Pro تشمل إصدار بمقاس 14 بوصة، وآخر بمقاس 16 بوصة.

وزودة الإصدارات الجديدة بشرائح M1 Pro أو M1 Max الجديدة التي تم إعدادها لتقديم أفضل أداء من أجهزة الحاسوب المحمولة للشركة.

وطرح الإصدار الجديدة من ماك بوك برو ببطاريات تحمل المواصفات التالية:

• يوفر جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 16 بوصة تشغيل الفيديو لمدة 21 ساعة بشحنة واحدة

• يوفر MacBook Pro الجديد مقاس 14 بوصة 17 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة

• يتميز كلا الطرازين الجديدين من MacBook Pro بشحن سريع – شحن بنسبة 50% في 30 دقيقة

في حين توافرت الإصدارات السابقة ببطاريات تحمل المواصفات التالية:

• يوفر مقاس 16 بوصة الجديد تشغيلًا أطول للفيديو لمدة 10 ساعات

• يوفر مقاس 14 بوصة الجديد تشغيل فيديو أطول بـ 7 ساعات

مواصفات أجهزة "ماك بوك برو" 2021

• وكان أبرز ما كشفت عنه أبل بمؤتمر أكتوبر الجيل الجديد من أجهزة MacBook Pro بقياس 14 بوصة و 16 بوصة

• يتميز جهاز MacBook Pro الجديد بشريحة “M1 Pro” ، مع 8 نوى عالية الأداء و 2 نوى عالية الكفاءة ، ووحدة معالجة الرسومات 16 نواة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت

• بالإضافة لشريحة “M1 Max”، والتي تضاعف ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) مرة أخرى

• يبدأ حجم جهاز MacBook Pro من مقاس 14 بوصة بسعر 1999 دولارًا ويبدأ سعر MacBook Pro مقاس 16 بوصة من 2499 دولارًا.

• جددت أبل تصميم MacBook Pro بالكامل، ويضم الآن حوافًا أكثر نحافة، والمفاجأة أنها منحت أجهزة الحاسوب النتوء الذي تمنى عملاء أبل التخلص منه في أجهزة أيفون، وخلالها تتمركز كاميرا الحاسوب.

• الأجهزة تطرح بشاشة mini LED، وتدعم التباين العالي و 1600 شمعة من ذروة السطوع، وتعمل أيضًا عند 120 هرتز باستخدام تقنية ProMotion.

• يتميز MacBook Pro الآن بمنفذ HDMI وقارئ بطاقة SD و MagSafe للشحن المغناطيسي.

• لأول مرة، يتوفر جهاز MacBook Pro الجديد بحجم 14.2 بوصة، جنبًا إلى جنب مع طراز 16 بوصة.

• كما تم زيادة دقة الشاشة بشكل كبير لشاشات عرض DPI أعلى.

• يتوفر إجمالي 3 منافذ Thunderbolt 4، وحتى مقبس سماعة الرأس تم تطويرها.

• يعود MagSafe بقدرة إنتاج إعلى للطاقة، ولكن لا يزال يمكن الشحن عبر منافذ Thunderbolt.

• شريحة M1 Pro هي نسخة مطورة من شريحة M1، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 200 جيجابايت / ثانية، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وأكثر من ضعف عدد الترانزستورات.

• أعلنت Apple عن أن أداء وحدة المعالجة المركزية أسرع بنحو 70% من M1، وأداء GPU يقترب من الضعف، ويضاعف M1 Max ذاكرة الوصول العشوائي إلى 64 جيجابايت، ويضاعف حجم وحدة معالجة الرسومات إلى 32 نواة.

• سيتمكن مستخدمي أجهز ماك الجديدة من تحرير فيديو بدقة 8K باستخدام طاقة البطارية فقط، وهو أمر غير مسبوق في أجهزة الحاسوب المحمولة الأخرى من هذا الحجم.

• عدلت أبل من دقة كاميرا الويب لتصل لـ 1080 بكسل، مع أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة بما يصل إلى 2x.

• تم أيضًا ترقية مجموعة الميكروفون ومكبرات الصوت.

• فيما يخص الألوان، يتوفر جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة بخيارات اللون الفضي والرمادي الفلكي.

• وتتاح إصدارات MacBook Pro الجديدة للحجز بداية من أمس الإثنين مع بدء الشحن الأسبوع المقبل.