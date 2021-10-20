شركة بلاك فيو تطلق هاتفها الذكي C20 Pro الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

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أطلقت شركة بلاك فيو هاتفها الذكي C20 Pro الجديد بسعر 80 دولارًا أمريكيًا.



بطاقة الرسوميات IMG 8322، بينما يعتمد الهاتف على إصدار Go من نظام التشغيل Android 11.

ويظهر الهاتف بشاشة قياس 6.08 بوصة وبدقة وضوح 720 × 1560 بكسل، بينما يبلغ وزن الهاتف 156 جرامًا. ويدعم الهاتف تقنية 4G مع دعم استخدام بطاقتي SIM.

ويشتمل الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل تدعم أيضا قفل الجهاز بالوجه.

ويدعم الهاتف أيضا أنظمة GPS وGlonass وBeidou، ويشتمل على مستشعرات لقياس شدة الإضاءة والتسارع والتقارب.