وزيرة الصحة الفلسطينية تؤكد انكسار المنحنى الوبائي في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، على انكسار المنحنى الوبائي في البلاد، وانخفاض عدد الإصابات التي تسجل يوميا، فيما لا تزال الوفيات في ازدياد.



وأوضحت الوزيرة خلال حديث مع الإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد الوفيات يدل على أن متحور "دلتا" منتشر في فلسطين.

وقالت إن فتاة بعمر 18 عاما توفيت ولم تكن لديها أية أمراض سابقة، ومكثت في المستشفى 14 يوما في محاولة لعلاجها، لكنها توفيت جراء الفيروس.

وفي ذات السياق أكدت الوزيرة على أن هناك وفيات تسجل لمواطنين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، مشيرة إلى أن التطعيم يحمي بما يقارب نسبة 94% من الإصابة، ولكن رغم ذلك تبقى نسبة تشير إلى إمكانية إصابة المطعمين بالفيروس.