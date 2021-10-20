لـ8 هواتف فقط.. شركة جوجل تتيح الإصدار الجديد من أندرويد 12

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أتاحت شركة جوجل الإصدار العام من نظام تشغيل أندرويد 12 لمستخدمي أجهزة الهواتف الذكية "بكسل" و7 شركات أخرى فقط.



وكان نظام التشغيل الجديد أندرويد 12 متاحا للاستخدام بإصدار خاص للخبراء وعدد منتقى من المستخدمين لاختبار أدائه قبل طرحه لعامة المستخدمية.

ووفق موقع "ذا فيرج" سيتاح أندرويد 12 للعمل على هواتف بيكسل من جوجل بداية من إصدار Pixel 3 وما فوقه.

وذلك يشمل Pixel 3A وهاتف Pixel 4 وهاتف Pixel 4A وهاتف Pixel 4A 5G وهاتف Pixel 5 وهاتف Pixel 5A، بالإضافة للإصدارات الأحدث لعام 2021 من هواتف بيكسل، Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

نظام أندرويد 12 سيكون متاحا أيضا نهاية العام الجاري لهواتف سامسونج جلاكسي، وهواتف ماركة OnePlus.

بالإضافة لهواتف كل من ماركة Oppo وماركة هواتف Realme وماركة Tecno وماركة هواتف Vivo وماركة هواتف Xiaomi.

ووفق تحديثات جوجل مؤخرا، لن يقترح تطبيق جوجل خرائط على مستخدميه الطريق الأسرع نحو وجهتهم إذا كان هذ الطريق أكثر ضررا بالبيئة.

يأتي ذلك وفق تحديث جديد إذ تعتزم جوجل تشجيع مستخدميها على اتخاذ قرارات تراعي البيئة في حياتهم اليومية.

ويشمل ذلك اختيار الطريق الأقل تسببا بالانبعاثات خلال التنقل بالسيارة بدل اعتماد الخيار الأسرع.

وأعلنت مجموعة التكنولوجيا العملاقة اليوم الأربعاء عن تحديثات لخدمات عدة تابعة لها في هذا الاتجاه.

وستعرض خدمة الخرائط "جوجل مابس" على سبيل المثال، بصورة تلقائية للمستخدمين سلوك الطرق الأقل تلويثا في حال كان وقت الوصول المتوقع مشابها.

وسيكون لهذه الخاصية التي يبدأ العمل بها في الولايات المتحدة ثم في أوروبا سنة 2022، "الأثر عينه العام المقبل لسحب 200 ألف سيارة من الشوارع العام المقبل"، على ما أكد رئيس المجموعة سوندار بيشاي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء.