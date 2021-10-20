شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديث بروتوكول إقامة المناسبات في دولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات، امس الثلاثاء، عن تحديث بروتوكول إقامة الحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل.



صرّح بذلك الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، والذي أعلن أيضاً عن تحديث بروتوكول طائرات رجال الأعمال، وذلك مع العودة للحياة الطبيعية تدريجياً في ظل جائحة "كوفيد -19".

وأكد العامري خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد أنه على مدار نحو عامين من أزمة "كوفيد-19" التي اجتاحت دول العالم نجحت دولة الإمارات في تحويل تحديات هذه الجائحة إلى فرص لتثبت للعالم مدى جاهزيتها وقدرتها في تخطي الأصعب.

وقال إن النموذج الإماراتي في إدارة الأزمات لم يعد مثالاً يحتذى به فقط بل هي تجربة فريدة من نوعها تُدرس وتعلم كيفية تبني فرص استباقية أفضل لتجنب نسبة كبيرة من المخاطر.

وأضاف أن منهجية دولة الإمارات ومدى نجاحها كانت تعكس مفهوم وأسلوب عمل المؤسسات في الدولة وفق منظومة متناغمة ومتوافقة لإدارة كافة التحديات والمخاطر بمرونة عالية وجاهزية متمكنة.

وأكد أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 96.45% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح 86.45 في المائة من إجمالي السكان.

وأشار إلى أن المستهدفات التي تم تحقيقها من قبل القطاع الصحي جاءت وفق استراتيجيات وخطط مكنت من احتواء عدد حالات الإصابة والوفيات والانخفاض الملحوظ الذي نشهده خلال الفترة الراهنة.

وقال "إننا نفتخر بالدور المجتمعي في تعزيز هذه الجهود وخاصة مساهمته في نجاح استراتيجية توسيع نطاق الفحوصات، فقد شارفنا على الوصول إلى 90 مليون فحص على مستوى الإمارات".

وأضاف: "نؤكد لجمهورنا الكريم أن دراسة الوضع الوبائي في الدولة مستمرة بهدف تعزيز المناعة المجتمعية ولضمان صحة وسلامة جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة، كما أن التزامنا جميعاً بتطبيق القرارات والبروتوكولات المعلن عنها سيساهم في تسريع وتيرة التعافي للعودة للحياة الطبيعية الجديدة".

وتابع: "إننا نؤمن بأن رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها في مرحلة التعافي تأتي بثمارها اليوم في ظل الانفتاح التدريجي تزامناً مع تضافر الجهود الوطنية لاحتواء الجائحة".

وتفصيلا، أعلن الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث بروتوكول إقامة الحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل وذلك مع العودة للحياة الطبيعية الجديدة تدريجياً".

وقال: "يتضمن البروتوكول تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 80 في المائة على أن لا يتجاوز مجموع الحضور 60 شخصا بالإضافة إلى تحديد 10 أشخاص كحد أقصى لتقديم خدمات الضيافة".

وأضاف: "يسمح بحضور المناسبة للحاصلين على اللقاح الذين أكملوا 14 يوما بالإضافة الى استيفائهم شروط المرور الأخضر وإبرازه في تطبيق الحصن وذلك حسب بروتوكول الجرعة الثالثة الخاصة بنوع اللقاح والبروتوكولات المعتمدة المصاحبة لها، كما يتوجب على الجميع إبراز نتيجة فحص PCR سلبية لا تتجاوز 48 ساعة من موعد المناسبة".

وتابع: "يشمل البروتوكول أيضاً عدداً من الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة جميع الحضور ومنها قياس درجة الحرارة قبل الدخول وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت واستمرار تعقيم وتطهير الأماكن مع ضرورة وجود أدوات التعقيم متوفرة للحضور، كما يتم تنظيم عملية الدخول وعدم إحداث تجمعات أو ازدحام وننصح بالاستعانة بالحواجز لتنظيم عمليتي الدخول والخروج كما نؤكد على تقديم التحية من دون المصافحة أو العناق وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي للمسافة متر ونصف المتر طوال الوقت، بجانب السماح لعدد 10 أشخاص بحد أقصى بالجلوس على الطاولة الواحدة وحرصاً على سلامة الجميع نهيب الجمهور الكريم بضرورة التنبيه على المدعوين بعدم الحضور إلى المناسبة عند الشعور بأية أعراض تنفسية أو حمى".

كما أعلن عن تحديث بروتوكول طائرات رجال الأعمال وذلك من منطلق تعزيز العودة للانفتاح التدريجي بكافة القطاعات وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني.

وكشف أن القرار يشمل رجال الأعمال من المقيمين والزائرين مع ضرورة التسجيل في خدمة "تسجيل القادمين" وإبراز الموافقة الرسمية الصادرة من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وإبراز نسخة من اعتماد شهادات التطعيم الصادرة من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عند المغادرة".

وأضاف: "نؤكد أيضاً على ضرورة إبراز نتيجة فحص سلبية PCR تحتوي على QR كود تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة، كما يجب إبراز نتيجة سلبية لفحص Rapid PCR يتم إجراؤه في أرض المطار قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد المغادرة ويجب أيضا إجراء الفحص عند الوصول إلى الدولة، مع إجراء فحص PCR في اليومين الرابع والثامن منذ يوم الوصول".

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً إلغاء الحد الأقصى المسموح به لركاب طائرات رجال الأعمال والسماح لجميع رجال وسيدات الأعمال من المقيمين والزائرين المطعمين بالقدوم للدولة عبر طائرات رجال الأعمال حسب الاشتراطات الموضوعة.