شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبوظبي تطلق 100 مبادرة رقمية في "جيتكس 2021" لتعزيز جودة الحياة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهد جناح حكومة أبوظبي في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2021" إطلاق مشاريع رقمية مبتكرة وتوقيع اتفاقيات جديدة.



استعرضت حكومة أبوظبي، ممثلةً بدائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، خلال مشاركتها في المعرض، التعاون بين 31 جهة حكومية وأكاديمية، عبر تقديم 100 مبادرة ومشروع رقمي مصممة خصيصاً لتوفير خدمات وحلول رقمية استباقية، متخصّصة ومتكاملة وآمنة تتناسب مع احتياجات المستخدمين.

ويؤكد تواجد حكومة أبوظبي في المعرض على التزامها التام بمسيرة الابتكار والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص بهدف تسريع عجلة التحول الرقمي في الإمارة ورقمنة الخدمات والحلول الحكومية.

وشهد جناح حكومة أبوظبي إطلاق عدد من المشاريع الرقمية المبتكرة التي هدفت إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، وتعزيز جودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، ومن بين هذه المشاريع إطلاق منصة لإدارة الأزمات بشكل فعّال ومتكامل.

حيث تشمل المنصة الجديدة التي أطلقها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث العديد من المكونات، بما في ذلك التعاميم، والسجلات والأحداث اليومية، والبلاغات والأحداث، فضلاً عن ما يلزم من آليات لرفع مستوى الحدث إن تطلب الأمر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد المنصة على جمع وتحديد الموارد والإمكانيات اللازمة لدعم عمل الجهات الحكومية خلال الأزمات.

كما أطلقت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، التي تشارك في معرض جيتكس للتقنية ضمن جناح حكومة أبوظبي، حلولا ووسائل جديدة للدفع الرقمي الموحدة التابعة لمبادرة سداد أبوظبي، والتي توفر خيارات دفع متعددة لسداد رسوم الخدمات الحكومية ضمن منصة "سداد أبوظبي".

وتشمل الحلول الجديدة للدفع الرقمي، حزمة من طرق الدفع المختلفة بما في ذلك "بطاقة سداد أبوظبي الائتمانية"، والتي تم إصدارها بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، و"الدفع عن طريق الرابط الالكتروني"، وخاصية "سامسونج باي".

وتتيح بطاقات سداد أبوظبي الائتمانية، تجربة آمنة وسلسة للدفع الرقمي مع ضمان استرداد نقدي يصل إلى 12% على جميع المعاملات التي يتم سدادها عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" وعلى فواتير المشتريات والوقود.

ويتيح "رابط الدفع الرقمي"، للجهات الحكومية تسهيل طرق الدفع على المتعامل وذلك عن طريق تزويده برابط تسديد فوري لرسوم الخدمات الحكومية مُرسل عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الالكتروني.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات المعرض، إطلاق الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لمشروع "الجمارك الخفية" وهو عبارة عن منصة رقمية تفاعلية تتيح للمتعاملين من الوكلاء والشركات المعنيين بالتخليص الجمركي تتبع مراحل المعاملات والطلبات الجمركية رقميا من مواقعهم دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين.

إضافة إلى تقليل المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات والمعاملات ذاتية القرار والذي من شأنه أن يعزز حركة التجارة ويحقق استدامة النمو الاقتصادي.

كما شهد اليوم الثاني إطلاق مشروع "سجل التراث المعنوي" لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

بدورها، أطلقت دائرة الطاقة - أبوظبي مشروع خريطة كمية استخدام الطاقة والمياه في إمارة أبوظبي، والذي يقوم على فكرة تطبيق لوحة تضم بيانات جغرافية مكانية قابلة للقياس.

ويتمثل الهدف من هذه اللوحة في عرض كمية وكثافة استخدام الكهرباء والمياه في قطع أراضي وقطاعات ومناطق معينة في إمارة أبوظبي والعين ومدى تغيرها بمرور السنوات.

كما أطلقت دائرة الطاقة مشروع نموذج المياه المتكامل لإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى إعداد نموذج يعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر المياه الثلاثة المتوفرة في إمارة أبوظبي، وهي المياه المحلاة والمياه المعالجة والمياه الجوفية.

وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي العاشرة في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2021" تحت شعار "حكومة المستقبل" وتعكس التعاون الوثيق بين 31 جهة حكومية وأكاديمية لتقديم 100 مبادرة رقمية ومشروعاً مبتكراً.

وتقدم حكومة أبوظبي تجربة الجناح الافتراضي، الذي يتيح للزوار والمهتمين القيام بزيارة افتراضية للجناح من أي مكان في العالم والحصول على التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والفعاليات التي تقام تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي.