تفجير يستهدف حافلة مبيت عسكري في مركز العاصمة السورية... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المراسل إن التفجير أدى إلى مقتل 14 جنديا وإصابة شخصين بجروح خطيرة.

وقال مصدر لوكالة سبوتنيك: "إن الحافلة تابعة لمؤسسة الاسكان العسكرية وانطلقت من مرآب المؤسسة في بوابة الميدان إلى حي المزة 86 ونقلت الموظفين التابعين للمؤسسة والقاطنين في تلك المنطقة".

وأضاف المصدر أن "أول عبوة ناسفة انفجرت عند الساعة 6:30 قبل جسر الرئيس وسط دمشق وبعد 50 مترا انفجرت عبوة ثانية".

وقال المصدر إن "العبوات الناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة".

وأكد أن "الانفجار وقع في ساعة الذروة بمنطقة تشكل عقدة لتجمع حافلات الركاب من جميع الضواحي إلى داخل دمشق وهي مكتظة بالركاب".

كما أشار المصدر إلى أن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في مكان التفجير.