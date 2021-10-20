فيسبوك "تخطط" لتغيير اسمها.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة فيسبوك، تغيير اسمها باسم جديد الأسبوع المقبل، بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.



ونقل الموقع المتخصص في أخبار التقنيات، عن مصدر وصفه بأنه على "معرفة مباشرة بالأمر"، إن مارك زكربيرج رئيس فيسبوك التنفيذي، يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر (كونيكت) السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وأضاف الموقع، أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم، ستشرف على مجموعات مثل إنستجرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

وبحسب وكالة رويترز، فقد رفضت "فيسبوك" التعليق، مشيرة إلى أنها لا تعلق على "شائعات أو تكهنات".

وتعرضت "فيسبوك" لضربة، مؤخرا دامت لستة ساعات، حيث تعطلت خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتساب وماسنجر، وأنستقرام، ما قالت الشركة إنه عطل فني.

كانت شركة فيسبوك اعترفت بوجود أزمة في تطبيقاتها، وتلقت العديد من الشكاوى من جميع أنحاء العالم عن وجود مشكلات في التطبيقات.

وقالت فيسبوك في بيان على حسابها بمنصة "تويتر": "ندرك أن البعض يواجهون مشكلات في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".