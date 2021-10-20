شكرا لقرائتكم خبر عن «سناب شات» يضيف ميزة الإبلاغ عن صور الغلاف المثيرة للجدل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبع أن تطبيق سناب شات أضاف ميزة مهمة وهي إمكانية الإبلاغ عن صور الغلاف المثيرة للجدل في الستوريات التي تظهر في صفحة الإكسبلور.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، معلقاً على هذه الميزة، إن بعض الحسابات يضعون صورة هدفها إثارة الجدل، والآن سناب شات يتيح للمستخدمين الإبلاغ عنهم”.