شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ضوابط لكبح «فوضى» إعلانات المستحضرات الصيدلانية والعشبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء في وضع ضوابط خاصة لكبح فوضى الدعاية والإعلان الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وتستهدف الهيئة، من هذه الضوابط، إحكام الرقابة على هذه المستحضرات ومنع إساءة توزيعها أو وصولها إلى المستهلك بدون المرور على الرقابة الدوائية.

ووفقا للضوابط لا تجوز الدعاية أو الإعلان عن مستحضر إلا بعد تسجيله أو إدراجه في الهيئة فيما تبلغ فترة صلاحية الموافقة على المادة الدعائية أو الإعلانية سنة هجرية واحدة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل على مواد الدعاية أو الإعلان دون الرجوع إلى الهيئة، وفقا لصحيفة “المدينة”.

وتشمل هذه الضوابط ما يلي:

– ألا تحتوي مواد الدعاية والإعلان على ادعاءات غير معتمدة من الهيئة.

– أن يحتوي المنتج اسم المادة الفعالة وأيضا ذكر الأعراض الجانبية.

– ألا تكون الدعاية أو الإعلان خادشًا للحياء العام.

– ألا تتضمن الدعاية أو الإعلان أي عبارة تنتقص أو تمس بالمستحضرات الأخرى.

– ألا تحتوي الدعاية أو الإعلان على عبارات تحتمل التفسير أو التأويل غير المقبول.

– ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الدعاية

– تدوين رقم الموافقة على الدعاية والإعلان على أن يكون الرقم ظاهرًا دون زيادة نصية أو إشارة.

– إيقاف الدعاية عند ظهور معلومات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن استخدام المستحضر

-تتحمل المنشأة التبعات الناتجة عن أي معلومات أو ادعاءات غير صحيحة في المادة الدعائية والإعلانية.