شكرا لقرائتكم خبر عن مكة والمدينة تتصدران.. 55 يومًا على انتهاء مهلة إثبات الملكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لم يتبقى أمام المواطنين الراغبين في إثبات ملكياتهم لمنازلهم أو مزارعهم التي ورثوها عن آبائهم أو أجدادهم سوى ما يقارب الـ 55 يومًا – في 5-5-1443هـ تنتهي هذه المهلة- ، كي يتمكنوا من استخراج صكوك شرعية لهم من هيئة عقارات الدولة.
وتعكف مكاتب هيئة عقارات الدولة حالياً من خلال مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة على النظر في الطلبات المتقدمة من المواطنين، عبر منصات إحكام لإثبات ملكياتهم قبل عام 1387هـ ولم يتمكنوا من استخراج صكوك شرعية لها، وفقًا لصحيفة الجزيرة.
كان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، صرح مؤخراً أن عدد طلبات التملك وتوثيق العقود التجارية التي تلقتها الهيئة خلال الـ10 الأشهر الماضية وصلت إلى 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية عبر منصة “إحكام”.
وأوضح أن هناك مناطق بالسعودية مكتظة بطلبات التملك، وعلى رأسها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، مشيرا إلى أن الهيئة تحتاج إلى صبر المواطنين، ومنحهم وقتاً كافياً لاستيفاء جميع الطلبات المقدمة للنظر فيها وإصدار الأحكام عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مكة والمدينة تتصدران.. 55 يومًا على انتهاء مهلة إثبات الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.