شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح خطوات استخراج بدل فاقد لشهادة ميلاد الطفل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وخطوات استخراج بدل فاقد لشهادة ميلاد الطفل. وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، رداً على استفسار بشأن آلية استخراج شهادة بدل فاقد، إن ذلك يتم من خلال خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة وتشمل الخدمة ما يلي: – بطاقة الهوية الوطنية. – سجل الأسرة. – شهادة الميلاد للمواطن. – شهادة وفاة لتابعي المواطن. ويتم الإبلاغ من خلال الخطوات التالية: • الدخول عبر حساب أبشر.

• اختيار خدماتي.

• الأحوال المدنية.

• الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

• اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة.

• تعبئة البيانات المطلوبة.

• حجز موعد إلكتروني عبر خدمة “بدل فاقد”.

• إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

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