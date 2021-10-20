شكرا لقرائتكم خبر عن وقاية: بروتوكول جديد يتيح للمعلمين استخدام «الواقي البلاستيكي».. وهذه مزاياه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، إضافة تحديثين جديدين ضمن البروتوكولات الصحية في منشآت التعليم العام والتعليم العالي الجامعي.
ومن ضمن التحديثات، تقليص حد التباعد إلى 30 سم بين الطاولات في التعليم العام والجامعي، وإمكانية استخدام الواقي الطبي البلاستيكي بدلا من الكمامة للمعلمين في حال الحرص على إيصال رسالتهم وتوضيح مخارج الحروف.
كما تضمن الدليل المختصر لاستخدام واقي الوجه البلاستيكي الذي أصدرته (وقاية) 4 مزايا لاستخدامه، والتي تشمل ما يلي: “استخدامه أكثر من مرة بحسب تعليمات الشركة المصنعة، كما يسمح بإظهار تعابير الوجه ويوضح مخارج الحروف”.
كذلك من مزايا الواقي البلاستيكي أنه يوفر الحماية لمرتديه من الأمام، كذلك يمنع الرذاذ الصادر من الأمام.
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