شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: الاحتلال يحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المملكة أن الشعب الفلسطيني لا يزال محروماً من أبسط حقوقه، التي يكفلها القانون الدولي لجميع الشعوب من الحق في تقرير المصير والحق في الحياة.

وشدد المملكة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته، حسبما نشرت جريدة المدينة.

جاء ذلك في كلمة التي ألقاها السفير المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية لمناقشة البند المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأبان السفير المعلمي أن أهداف التنمية المستدامة توفر رؤية مشتركة للمستقبل وخارطة طريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء السلام والازدهار لجميع الشعوب بحلول عام 2030م.