شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 نساء دهسًا في حادث مروع بنجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد حي الجامعة في نجران حادث سير مروع راح ضحيته 4 أشخاص، 3 نساء وابن واحدة منهن ، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات أولية عن وفاة 3 نساء، فيما هرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى المكان. ونشر حساب “نجران اليوم” على “تويتر” أن الجهات الأمنية والإسعافية بنجران تباشر حادث دهس نتج عنه وفاة 3 نساء في حي الجامعة. فيما قالت صفحة “نجران الآن”، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص ، وكان بسبب السرعه الجنونية داخل حي الجامعة وأدى الى وفاة سيده وإبنها وسيده أخرى وإبنتها . وسنوافيكم بالتفاصيل فور إعلانها من الجهات المختصة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 3 نساء دهسًا في حادث مروع بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.