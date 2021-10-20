العاهل السعودي يصدر 8 قرارات جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السعودي قد انتهى إلى:
1- تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الهندوراسي حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين، ورفع النسخة النهائية الموقعة، بغرض استكمال الإجراءات النظامية.
2- تفويض وزير الإعلام بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين الجانبين، ورفع النسخة النهائية الموقعة، بهدف استكمال الإجراءات النظامية.
3- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات السعودية ونظيرتها السودانية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
4- إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 130.
5- تعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، يتعلق بتغليظ عقوبة المخالف لهذه النظام.
6- تعيين المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان، ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.
7- اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.
8- الموافقة على ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة خبير نظامي أ، بالمرتبة الـ15، بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
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