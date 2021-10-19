شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مناشدات واسعة للبحث عنها.. العثور على #المفقوده_نوف_القحطاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد دعوات ومناشدة واسعة من أسرة الطفلة المفقودة نوف القحطاني، وتفاعل رواد تويتر في عملية البحث أو تقديم معلومات عنها، يبدو أنه تم التوصل إليها من قبل رجال الشرطة، بحسب ما تم ذكره بيان الأمن العام.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، قد صرح أن شرطة المنطقة قد تلقت بلاغاً، عن تغيب مواطنة.

وأضاف أنه بتكثيف البحث والتحري، تمكنت الجهات الأمنية، من العثور عليها، بمدينة الرياض.

وأوضح أنها بصحة جيدة، وجرى إجراء كافة الإجراءات النظامية الأولية.