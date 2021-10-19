كيف تتحكم بالمتفاعلين "غير المرغوب فيهم" على تويتر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يواجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشكلة قديمة-متجددة تتمثل في التعليقات السلبية على المواضيع المطروحة، من قبل شخصيات متشبثة بآرائها أو شخصيات وهمية، ما حدا بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، مؤخرا، إلى إطلاق ميزة ”حجب ناعم“، التي تتيح للمستخدمين المزيد من التحكم في محتوى المتفاعلين مع منشوراتهم.

فما هي هذه الميزة؟ وما الذي تتيحه، وفقا لموقع Lifestyle Asia؟

هذه الخاصية متاحة حاليا على متصفحات الويب فقط، ومن المتوقع وصولها قريبا إلى تطبيق تويتر على الهواتف الذكية.

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ويُعتبر تويتر نقطة ساخنة لهذه المشكلة، أكثر من غيرها من بين المنصات الاجتماعية الأخرى.

وعمليا، تمثلت الطريقة القديمة للتخلص من المتفاعلين غير المرغوب فيهم عبر تويتر، من خلال حظرهم نهائيا، بينما الآن يمكن للميزة الجديدة منعهم عن التعليق على تغريدات المستخدمين.

كما يمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال النقر فوق قائمة ”المتابعون“ في ملفك الشخصي، حيث ستظهر بجانب كل متابع ثلاث نقاط، انقر فوقها وحدد ”إزالة هذا المتابع“.

ومن مزايا الخاصية الجديدة أنه بمجرد حظر أحد المتابعين بميزة الحجب الناعم، فلن يقوم تويتر بإخطار هذا المستخدم، بينما سيظل المتابعون قادرين على رؤية تغريداتك ورسائلك الخاصة المتداولة بينهم.